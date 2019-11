Marian Lorette será operada nuevamente

View this post on Instagram

Querida familia y amigos, queremos pedirles con todos nuestros corazones que Marian esté presente en sus pensamientos este fin de semana. Mañana tendrá su segunda cirugía a las 8 AM. Desafortunadamente no será la última, pero hay que concentrar toda nuestra energía en mañana para que todo salga bien 🙏🏼 Estamos seguros que todas las oraciones y buena energía le llegan a Marian cada día para ayudarla a recuperarse. Gracias a todos los que están pendiente de su salud. Ella es una guerrera 🙏🏼 #TodosUnidosEnOraciónPorMarian