Mariah Carey da oficialmente inicio a la época navideña

Mariah Carey publicó en su cuenta oficial de Twitter un video en donde se le acostándose el 31 de octubre con el disfraz que utilizó para la Fiesta de Halloween de Keidi Klum. Un minuto después despierta a la media noche del 1 de noviembre ya preparada para la navidad.

Carey recibe la llamada de Santa Claus y con esto dio oficialmente inicio a la época navideña. En el fondo se escucha su clásico “All I want for Christmas is you”.

Anteriormente ella misma había indicado que aún no era momento de comenzar a cantar su tema, sin embargo con esto nos da permiso. “Iniciando las festividades con un nuevo video cortado. Espero que les guste”, escribió.

Con información de Twitter.