Laura Bozzo arremete contra famosos que escriben libros

View this post on Instagram

Feliz domingo para todos 🥳a las mujeres que me preguntan que hacer para verse más jóvenes ? el maquillaje es básico, @daniellezama me enseñó que tiene que ser natural,diagrama la cara con bases de diferentes tonos y le da mucha luz!!!jamás polvos debajo de los ojos por qué marcan las arrugas♥️no se olviden la edad está en la mente 💃