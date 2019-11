La separación de Camila se dio porque no existía amistad, asegura Samo

Samo salió de Camila en 2013 y desde entonces había mantenido en silencio la verdadera razón. Sin embargo, recientemente habló ante los medios de ese episodio de su vida.

“En un grupo y existiendo tantas formas de pensar, siempre van a haber distintas opiniones. Tanto como una enemistad no, yo quiero mucho a mis compañeros, definitivamente me hubiera gustado que fueran más mis amigos, y que me hubieran visto más como un amigo, porque simplemente era una voz”, aseguró Samo.

Además reconoció que le gusta que haya amistad en los proyectos, “Me hubiera gustado simplemente compartir un poco más allá, de los intereses en esta carrera. Porque de verdad amo lo que hago, pero también me gusta estar en proyectos donde exista una energía bonita, donde exista el compartir, donde exista la equidad”.

Samo también agregó que el grupo no se llevaba muy bien en el aspecto económico y por último se adelantó a la pregunta de si volvería a Camila y respondió: “Cuando ellos se acerquen y me inviten y lleguemos a un acuerdo en cuanto a muchas cosas, primeramente a la agenda y los proyectos que tengo ahora, yo encantado de estar con ellos”.

Con información de Ventaneando.