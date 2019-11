José José fue envenenado por “las Saras”

El cantante tiene un mes de haber fallecido y cada vez siguen revelándose cómo vivía con “las Saras”.

Una de las amigas que tuvo ‘El Príncipe de la Canción’ fue Paulina Mondragón quien reveló en entrevista exclusiva a Pati chapoy que la viuda de José José, Sara Salazar lo estaba envenenando, que lo hacia desde hace tiempo, pero que el cantante lo sabía.

Por lo que comentó Paulina Mondragón la madre de Sarita Sosa le daba unas “pastillas para adelgazar”, con la justificación de que el intérprete de “Gavilán o paloma”, si estaba gordo ya no iba generar dinero, pero lo que en realidad lo que le provocaba el medicamento era que se estaba comiendo sus músculos, “Me dice ‘es que Sara me dio unas pastillas y me comieron los músculos’, le digo ‘¿y por qué te las tomaste?’. Dice ‘porque ella dice que gordo yo no vendo’”, dijo.

Además, la amiga del fallecido cantante reveló que él quería subir de peso, pero la desnutrición que padecía era más fuerte, tanto que ni siquiera podía caminar.

Paulina Mondragón reveló que José José se separó de Sara Salazar, ¡porque ella lo estaba envenenando! #LoVisteEnVentaneando 📺 pic.twitter.com/5QXTRMl6t3 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 1, 2019

