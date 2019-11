Hija de Niurka baja 11 kilos y luce espectacular

Además la joven quiere quitarse los implantes de senos que se puso, ya que quiere cuidar su salud.

Un gran impacto ha causado Romina Marcos, hija de Niurka, la joven llegó a un evento público dejando a todos los presentes sorprendidos debido a que luce más delgada.

Por lo que los medios de comunicación le preguntaron a que se debía su nueva imagen, Romina Marcos reveló que ha bajado 11 kilos y que aún le quedan seis por reducir, ya que tenía 17 kilogramos de más, pero esto lo ha logrado a que acude con un nutriólogo, “Estoy en lugar que se llama VIME, te dan nutriólogo, psicólogo y físico terapeuta y me cambió la vida”, comentó.

Además, la joven informó que siempre ha sido una mujer segura, pero que lo hizo para comenzar a cuidar de su salud,“Yo siempre he estado muy segura de mí misma, incluso con los 17 kilos de más que tenía, pero sobretodo lo hice por salud”, dijo.

También Romina Marcos reveló que tras perder los kilos quiere quitarse los implantes de senos que se puso hace cuatro años, pues siente que ya no están proporcionados a su nueva figura, “Es que siento, ya bajé de peso y ahora las veo muy grandes, entonces ya me las quiero quitar y de repente sí me duele la espalda”, comentó.

