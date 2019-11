Frida Sofía quiere reconciliarse con su madre

La polémica Frida Sofía vuelve a ser el centro de atención luego de la polémica que causó en meses anteriores. Ahora, la cantante declaró que quiere reconciliarse con su madre, Alejandra Guzmán.

Fue en el programa Un nuevo día que reveló con un emotivo mensaje los motivos por los que anhela la reconciliación. “Gracias por enseñarme a salir adelante, gracias por hacer lo que pudiste. Yo creo que hay varias cosas que la gente no ve pero detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas y me quiero aferrar a eso”, comunicó.

Si bien la joven no sabe si en realidad se dará, confesó que está dispuesta a hablar con ella y dejar atrás los problemas. Ahora se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Nada es para tanto”, que ella misma escribió.

A pesar de todo, Frida no se arrepiente de haber hablado de su familia. “No me arrepiento de haber publicado las cosas pero tal vez la forma en la que me manejé vieron un lado muy feo mío pero era una desesperación y era un callarme todos estos años a entrenarme a contestar lo correcto y así no es la vida. No todo es color de rosa pero tú puedes pintarlo del color que quieras”.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Un nuevo Día.