Érika Zaba se come su placenta tras ser mamá

Su pequeño Emiliano nació el 3 de noviembre y se convirtió en madre a los 41 años de edad.

Otra famosa que se comió su propia placenta es Érika Zaba, la cantante reveló que quería comérsela directamente, pero optó por hacerlo mediante pastillas, lo que le ha ayudado a no sentirse tan cansada en los primeros días de haberse convertido en madre.

La cantante subió un video a su canal de YouTube y ahí compartió porque ya no se pudo comer la placenta cruda,”La persona a quien contacté para esto no pudo dármela cruda, porque mi intención ya saben que era tres días después del hospital tomarme shakes crudos con alguna combinación con alguna fruta como melón o manzana con un pedacito placenta, esa era mi idea”, dijo.

Por lo que al no poder consumirla cruda, lo hizo a través de pastillas, las cuales guarda en el refrigerador,“No lo pude lograr porque a las personas que contacté que hacen lo de la placenta solamente hacían pastillas deshidratadas (…) Son cuatro pastillas al día, esto sí me ha ayudado muchísimo para la energía porque a pesar de que no duermo, en el día la verdad es que no estoy tan mal”,reveló.

También, Érika Zaba confesó que se encuentra en una de las etapas más felices de su vida tras dar a luz a su hijo Emiliano, quien ya cumplió sus primeras dos semanas de nacido.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de YouTube.