La Ópera Rock se presentará el próximo 27 de noviembre en el Puerto de Veracruz.

Sin duda Erik Rubín es uno de los artistas más consolidados y respetados en el medio del espectáculo, con casi 40 años de trayectoria artística es uno de los grandes cantantes y actores que hay en el país. Ahora protagoniza una de las Ópera Rock más imponentes: Jesucristo Súper Estrella y el próximo 27 de noviembre se presentará en el Puerto de Veracruz, por lo que el actor compartió a EL DICTAMEN todos los secretos detrás de su personaje, Judas.

El actor invitó a todo el público jarocho para que acudan a ver la puesta en escena musical donde verán una gran producción: “Es un gran espectáculo de primer nivel, somos 105 personas viajando, cinco trailers de equipo, 50 personas en escena, es un espectáculo que ha sido muy premiado, tuvimos ocho nominaciones a los Premios Metropolitanos de Teatro, donde ganó cinco entre ellas como Mejor Obra de Teatro y Mejor Actor de un Musical que lo obtuve yo, es un espectáculo que no se pueden perder”, comentó.

La producción de ‘Jesucristo Súper Estrella’ data de los años 70 y es la cuarta ocasión que abre su telón en el país: “Este es un clásico que se ha modernizado con la historia de uno de los influencers más grande de toda la historia que es Jesús, son sus últimos días contados de una manera muy humana”, aseguró Rubín.

Para Erik, interpretar a Judas ha sido un doble reto ya que trata de presentar a este personaje como muy humano a diferencia de como se ha personificando en la historia, “Es un Judas muy humano no el villano que conocemos”, dijo, ¡un personaje más víctima de la situación que realmente el gran traicionero, así es como está planteado en esta obra”, confesó.

Cabe mencionar que el cantante ha interpretado dos veces a Judas en diferentes épocas, ahora le ha dado el premio como Mejor Actor Musical, “Mi bagaje me ha funcionado para enriquecer este personaje, ahora soy un hombre más maduro, con muchas vivencias las cuales he tenido de donde tomar para enriquecer este personaje, la participación de Nick Evans que es el director y uno de los más afamados a nivel mundial, todo eso me ha enriquecido, así como me tuve que meter al gimnasio vocal ya que hay un momento en que Judas llora, canta, es muy demandante pero sin duda uno de los personajes más importantes de mi carrera”, reveló.

Durante la función hay una escena que es muy compleja por todo el desgaste emocional que implica darle al personaje: “Después de la muerte de Judas, viene Súper Estrella, es un momento en el cual es como si fuera otro personaje, como si nada hubiera pasado y yo vengo prácticamente desgarrándome de forma actoral y me costó mucho hacer este número, pero siempre me han gustado los retos, salirme de mi zona de confort y este es un proyecto que me ha hecho crecer muchísimo”, dijo.

Sus compañeros de elenco son: Beto Cuevas (Jesús), María José (María Madalena), Kalimba (Simón), Leonardo de Lozane (Poncio Pilatos), Yahir (Pedro) y la actuación especial de Enrique Guzmán (Herodes), quienes han sido ovacionados por los espectadores debido a su grandes actuaciones, por lo que el actor pide al público de Veracruz a que se den la oportunidad de vivir la puesta en escena que no le pide nada a las producciones de Las Vegas y Broadway.

Además, Erik Rubín tiene varios proyectos para el próximo año, como lanzar su nuevo sencillo y producir el de su hija Mia, “Voy a sacar un sencillo el próximo año, estoy produciendo también para mi hija Mia que también va a salir el próximo año, estoy como empresario con unos gimnasios que se llaman “Commando” ya tenemos siete, cinco en la Ciudad de México, uno en Guadalajara y Monterrey”, comentó.

Una de las exclusivas que Erik Rubín reveló A EL DICTAMEN es que este jueves 14 de noviembre se irá a su esposa Andrea Legarreta e hijas Mia y Nina de vacaciones a Disneyland, días con los que disfrutará de la familia. También confesó que para él y Andrea Legarreta es un gran orgullo ver la fructífera carrera artística que a sus cortas edades han obtenido sus hijas, “Ellas tienen la pasión, ya hubiera querido tener la carrera que ella tiene (Mia) a los 14 años de edad, una obra de teatro, próximamente va a sacar un disco, Nina igual tiene cinco películas, van a volver hacer obras de teatro, a su corta edad han podido realizarse en algo que les apasiona, en ningún momento las obligamos ellas solitas decidieron, a nosotros solo nos ha tocado apoyarlas en algo que les apasiona”, confesó.

Así que no te puedes perder ‘Jesucristo Súper Estrella’ y la gran actuación de Erik Rubín como Judas en uno de los papeles más importantes en su carrera artística este 27 de noviembre en punto de las 21:00 horas en el Word Trade Center, los boletos se pueden adquirir en taquilla o en la página www.eticket.mx.

