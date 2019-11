“Creo que sobra”: Pati Chapoy arremete contra juez de La Academia

View this post on Instagram

Sobre las críticas de #patychapoy titular de Ventaneando, sobre su participación como juez en La Academia. Pero que dijo Paty para que el reaccionara así ;::::: “ "A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy Valenzuela). No sé quién es ¿Quién es? No lo conozco", dijo la titular del programa de espectáculos a Adal Ramones, quien es el conductor de #LaAcademia. No obstante, Adal Ramones explicó que poco a poco, tanto los jueces como los participantes irán soltándose semana tras semana: “Remmy que dices que no conoce se soltó, a los 5 cantantes ya no paraba, yo creo que todo va a ir agarrando su lugar”.