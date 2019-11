Conductores de Hoy se caracterizan de increíbles Catrinas

View this post on Instagram

AMO nuestras tradiciones!! El día de muertos es uno de los más hermosos, mágicos y conmovedores… Es la oportunidad de vivir la muerte en colores alegres, sabores y aromas deliciosos, llenar de amor y luz a nuestros amores que partieron y recordarles que jamás se irán mientras vivan en nuestra memoria… Hoy elegí una catrina con el tema de la madre naturaleza, con la ironía de que al no cuidar de ella muere lentamente… GRACIAS una vez más a nuestro equipo de caracterización, vestuario y peluquería por la OBRA de arte que hicieron con ésta BELLA y ESPECTACULAR Catrina!! 🌿🍀☘️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💚💚💚💚💚💀💀💀💀💀🦋🦋🦋🦋🌼🌸🌼🌸🌼🌺 #diademuertos #catrinamakeup Gracias #Cuqui 🙏🏻