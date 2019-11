Belinda rompe el silencio y habla por primera vez de Lupillo Rivera

Ambos cantantes tuvieron un romance que duró cinco meses, así lo reveló el “Toro de la Banda” .

Después de que Lupillo Rivera confesara que tuvo un romance con Belinda, la cantante rompió el silencio y habló de las declaraciones que comentó su excompañero en ‘La Voz’, así como si se molestó por haber revelado la relación que tuvieron.

Estas declaraciones las realizó cuando promocionaba su nuevo producto de belleza para el cuidado del rostro que su nombre, Belinda, “Yo no hablo de nadie nunca porque yo hablo por mí y de mí. Yo estoy feliz, ganando como siempre”, dijo.

Aunque, Belinda fue muy clara el decir que nunca hablará de su vida privada, se le cuestionó si la actitud indiscreta de Lupillo Rivera la decepcionó, “Pues no sé, siempre hay personas así. Yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar (…). No tengo rencor de nada”, confesó.

Con información de Ventaneando.