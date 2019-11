Bárbara de Regil se hace un tatuaje de su cara y la critican

View this post on Instagram

💙 La Energía genera Energía y la Ilusión genera ilusión 💎 Pon atención en lo que SI TIENES y no en lo que te falta 💙 Rodéate de los que te quieren y te lo demuestran , de los que TE HACEN FELIZ 😀 💙 Rodéate de ser humanos que te aporten algo 💙 y no de los que te quitan o DAN puras preocupaciones , malas vibras etc 🙏🏻🧠🌱💓💐 AGRADECE 🌊 ☀️