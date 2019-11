Alex Kaffie ofrece disculpa pública a Andrea Legarreta

El polémico periodista de espectáculos hace unos días le ofreció también una disculpa pública a Lucía Méndez.

Uno de los periodistas de espectáculos más polémicos es Alex Kaffie, quien tiene algunos altercados con varios artistas debido a sus controversiales declaraciones. En su programa de radio Sin Lisonja, el conductor le ofreció una disculpa pública a Andrea Legarreta a través de una llamada telefónica en vivo.

El columnista también del periódico El Heraldo de México le confesó a la conductora de Hoy que quería ofrecerle una disculpa, porque nunca se despidió de ella cuando dejó el programa matutino, “Hay una disculpa pública que tengo pendiente y es dártela a ti, porque cuando salí de Hoy de todos, de todos me despedí menos de ti. Entonces esa es una peladez que quiero que me dispenses, que quiero que me disculpes”, dijo.

A lo que Andrea Legarreta se la aceptó “con todo mi corazón” y dijo que era un gesto que no tenía que realizar, también reveló que siempre disfrutó de su compañía cuando trabajaron juntos, “Yo te tengo mucho cariño y además disfrute mucho tu presencia en el programa, siempre nos hacías reír… Te lo agradezco mucho, corazón”, confesó.

Por parte Alex Kaffie le contestó, “espero que esa peladez la olvides” y aseguró que entre los mejores recuerdos que tiene de su estancia en Hoy, fue cuando Andrea lo espero a cenar cuando estuvieron en otro Estado.

Los dos quedaron bien y Alex Kaffie le dijo que “viva la paz”, a lo que Andrea Legarreta entre risas le respondió que así será.

A partir del minuto 1:00:15

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Grupo Fórmula.