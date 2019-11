Adamari López regresa a las pistas de baile con tremendo ritmo

View this post on Instagram

Hoy comenzó nuestra competencia de baile en @unnuevodia Disfrutamos mucho, quedamos con dolores en el cuerpo pero felices. Les gusto? Cuéntenme que les pareció y si pueden voten por mi 🙏🏻 VEAN LA VERSIÓN COMPLETA EN MI IGTV 💃🏼#AsíSeBaila #TeamAdamari #VotaPorMi #AsíSeBailaAdamari coreografía: @dannylugo_choreographer bailarín: @miguelangelstgo asistente de coreografía: @alubi makeup: @thebeautysquadbyflor Hair : @elenamartinez9562 vestuario: @benditoclosetstyle @marle1008