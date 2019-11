Aclaran qué pasó en el pleito entre Frida Sofía y Chiquis Rivera

Luis Esparza,vocalista del grupo Bronco, explicó todo lo que pasó entre Chiquis Rivera y Frida Sofía, quienes recientemente desataron polémica al protagonizar una supuesta pelea en los Premios de la Radio.

El cantante explicó que al término del evento, Frida Sofía se encontraba sentada atrás de él y comenzó a jugar con su cabello, por lo que inmediatamente Lupe volteó extrañado preguntando qué sucedía. “Me preguntó por una trenza color azul que yo traía y le dije que seguramente se estaba confundiendo, que no era yo del que estaba hablando y me dijo que sí, que seguramente se había confundido, le respondí que no había problema y que a todos nos puede pasar”, relató Esparza.

Uno de los hijos del vocalista del grupo Bronco le explicó a su padre que se trataba de Frida Sofía, por lo que el cantante volvió hacia donde estaba la hija de Alejandra Guzmán para pedirle una disculpa, “me regresé a decirle ‘perdón Frida, no te reconocí a simple vista’, aunque no conozco mucho la trayectoria de esta niña de todos modos quise ser caballero con ella y ella me empezó a contestar así como gritándome ‘¿así tratas a la gente que se acerca contigo?’ Pero yo no sabía ni de qué me estaba hablando, la verdad (Frida) estaba en condiciones muy raras, no quiero hablar mal de la niña esta pero estaba diciendo incoherencias que yo no entendía”, contó Lupe Esparza en Ventaneando.

Asimismo comentó cómo fue que la hija de Jenni Rivera entró en este extraño momento que estaba viviendo con Frida, “lo que no sabía esta niña es que yo tenía ahí cerquita de mí, a mi seguridad personal, a mi Chiquis (ríe), yo ni siquiera sabía que la Chiquis estaba ahí. Entonces yo por ser un cabellero no me iba a poner a discutir con ella (Frida) y me regresé a mi asiento. Chiquis desde lejos le gritó: ‘hey mija, a este señor no le faltes al respeto por su trayectoria’ y empezaron a platicar entre ellas. Obviamente yo agradecí el gesto de la Chiquis y yo mejor me retiré a mi habitación porque yo no me iba a quedar ahí discutiendo con una niña que ni atención me ponía”, finalizó.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Ventaneando.