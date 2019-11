Tras dos años en la MLS donde dio cátedra de su gran talento, Zlatan Ibrahimovic colgó en sus redes sociales un texto a modo de despedida donde agradece el cariño brindado por la afición del Galaxy y remata como solo el sueco sabe hacerlo: “Vuelvan a ver béisbol”.

“Vine (a la MLS) y la conquisté. Gracias LA Galaxy por hacerme sentir vivo de nuevo. Para los fanáticos del Galaxy: querían Zlatan, les di Zlatan. Son bienvenidos. La historia continua… ahora regresen a seguir viendo beisbol”, indicó en su mensaje.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019