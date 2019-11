Las selecciones representativas de las regiones Xalapa y Veracruz-Boca del Río, se mantienen invictas y encabezan el evento de voleibol femenil del Festival Deportivo Universitario-2019, al cumplirse parcialmente con la quinta jornada del certamen, el más importante al interior de la Universidad Veracruzana, y que llegará a su término éste viernes que contempla la celebración del torneo de tochito, atletismo y arranque del beisbol.

Por lo que se refiere al torneo de voleibol, femenil, Xalapa suma dos victorias, 2-0 sobre Poza Rica-Tuxpan y 2-1 ante Orizaba-Córdoba; mientras que Veracruz, pasó 2-0 frente a Orizaba-Córdoba y ganaron 2-0 a Coatza-Mina; al iniciar el certamen varonil, el selectivo de Veracruz superó 2-0 a Orizaba-Córdoba; y por la tarde de éste jueves, se celebraron cuatro duelos claves.

Para este viernes, seis encuentros, a partir de las 9:00 horas, en el Gimnasio Miguel Angel Ríos Torres, en damas, Veracruz ante Xalapa; Poza Rica-Tuxpan vs Coatza-Mina; en varones, 11:00 horas, Orizaba-Córdoba vs Poza Rica-Tuxpan y Xalapa vs Veracruz. Cierran dos partidos, femenil, Orizaba-Córdoba vs Coatza-Mina y Veracruz vs Poza Rica-Tuxpan.

Jaguares de la Universidad de Xalapa visita a la UP Bonaterra CDMX

Tiburones Rojos hace interescuadras ante su filial Sub-20

Continuará el torneo de futbol rápido en la cancha de Campus para la Cultura Las Artes y el Deporte, que abrió la tarde del miércoles. Para este viernes hay cinco juegos, a las 9:00 horas, Coatza-Mina vs Veracruz; Poza Rica-Tuxpan vs Orizaba-Córdoba, en varones; después, un femenil, Poza Rica-Tuxpan vs Veracruz; por la tarde, 18:00 horas, Xalapa vs Orizaba-Córdoba y Coatza-Mina vs Poza Rica-Tuxpan.

Este viernes, se celebrara el evento de atletismo, a partir de las 8:30 horas, en el estadio xalapeño “Heriberto jara Corona”.

El Tochito varonil, en el Dorado Sport Center, tres juegos, desde las 9:00 horas, Xalapa vs Poza Rica-Tuxpan; Coatza-Mina vs Xalapa y Poza Rica-Tuxpan vs Coatza-Mina.

El beisbol, en el diamante del Campus, a las 8:00 horas, Veracruz vs Xalapa y 11:00 horas, Coatza-Mina vs Orizaba-Córdoba.

