Timbers de Portland terminan el contrato de Brian Fernández

A través de un comunicado de prensa, los Timbers de Portland anunciaron la finalización del contrato del delantero argentino Brian Fernández, quien no pudo terminar la campaña con el conjunto de la MLS debido a que ingreso a un programa para controlar su problema de abuso de sustancias prohibidas.

“La Major League Soccer ha terminado el contrato de Brian Fernández y el jugador ha sido removido del plantel de los Timbers”, informó el equipo en su página web sin dar más detalles sobre la decisión por la que fue liberado el sudamericano.

MLS has terminated the contract for Brian Fernandez and the player has been removed from the Timbers roster.https://t.co/vrBU4nqmt8

— Portland Timbers (@TimbersFC) November 15, 2019