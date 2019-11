La Femexfut anuncia seis controversias más en el caso Tiburones Rojos

Durante esta semana, se presentaron 6 controversias adicionales a las 41 controversias anunciadas por los presidentes de la FMF y Liga MX, en conferencia de prensa el pasado viernes 25 de octubre. De las 47 controversias, corresponden 24 a Liga MX, 13 Liga MX Femenil, 7 Sub 20, 1 Sub 17 y 2 a Liga Premier.

Asimismo, se informa que el pasado 30 de octubre se llevaron a cabo las audiencias de conciliación en Veracruz. Por lo que se refiere a las controversias de Liga Mx Femenil, Sub 20, Sub 17 y Premier, el Club aunque no compareció, solicitó una prórroga para poder fijar su postura, la cual vence ?el próximo lunes 4 de noviembre.

En cuanto a las controversias de jugadores de Liga MX, el Club compareció a través de su abogado limitándose a solicitar una prórroga, por lo que la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias (“CCRC”) otorgó, por única ocasión y de manera improrrogable, un plazo de 48 horas para manifestarse al respecto, el cual vence el día de ?hoy a las 11:59 p.m.

Una vez transcurridos los términos, la CCRC emitirá la resolución correspondiente y, en su caso, si no se recibiera el pago del Club Veracruz, y ante la urgencia y gravedad de esta situación, una vez más la FMF financiará un adelanto con base en los Contratos Federativos registrados, esperando que dicho pago pueda realizarse en el transcurso de la siguiente semana.

