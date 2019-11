Sebastián Rodríguez se despide de los Tiburones Rojos

El jugador Sebastián Rodríguez se despidió de los Tiburones Rojos de Veracruz y de sus aficionados a través de un mensaje colgado en su cuenta de Instagram. El uruguayo no brindó detalles sobre su salida del conjunto porteño y se limitó a mostrar su gratitud a las personas que los acompañaron en su travesía con los escualos.

“A través de estas palabras quiero agradecer a aquellos que me apoyaron durante esta etapa en el Veracruz. Fue un año de aprendizajes y muchos desafíos en el Club Tiburones Rojos de Veracruz. En primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos que formaron parte de mi año de trabajo y especialmente a los que me brindaron su apoyo. Envío un gran saludo a la afición de los Tiburones Rojos, estoy muy agradecido por su cariño a lo largo del año. Me despido de todos ustedes y parto hacia nuevos desafíos que comienzan en el 2020. ¡Adiós, Veracruz!”, publicó el ex futbolista de los porteños.

Rodríguez fue uno de los primeros jugadores en optar por rescindir su contrato debido a los múltiples meses de adeudos que arrastra el club con los miembros del plantel. Esta decisión también fue tomada por Iván Santilla, Bryan Carrasco, Abraham González y Kazim Richards, aunque este último aún aparece registrado con Veracruz.

El nacido en Montevideo llegó en el Apertura 2019 al balompié mexicano y en poco menos de un año, disputó 31 juegos con los Tiburones Rojos y se convirtió en uno de las piezas angulares de todos los entrenadores que han estado al frente de los escualos durante este tiempo.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ