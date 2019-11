Salcido revela que rechazó ofertas de Italia y España por jugar con el PSV

La carrera de Carlos Salcido llegará a su fin este fin de semana cuando los Tiburones Rojos visiten la casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo que debutó al central y lo catapultó al Viejo Continente.

En una entrevista concedida a los Tiburones Rojos, Salcido reveló que él siempre jugó ‘donde quiso’ y que para firmar con el PSV rechazó ofertas de Italia y España.

“Tuve la bendición de jugar donde yo quise, he sabido de ex compañeros que ya no están que se han retirado del fútbol por alguna lesión o porque ya no tenían la oportunidad de agarrar un equipo y el fútbol los había dejado, yo desde que debuté en Chivas estuve escogiendo a donde jugar”, comentó el experimentado central y agregó.

“Cuando salió la oportunidad del PSV había opciones de ir a Italia, de ir a España y decidí ir a Holanda, después el Fulham tenía la oportunidad de otros equipos pero decidí Inglaterra, después tenía la posibilidad de otros equipos y decidí Tigres y después quería terminar mi carrera en Chivas, venir a Veracruz fue una decisión totalmente mía y eso ha sido una bendición”, apuntó.

El experimentado central colgará los botines tras casi 20 años de trayectoria donde puede presumir títulos en México, Holanda y una medalla olímpica.

