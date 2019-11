Rocco Baldelli y Mike Schildt ganan el premio Manager del Año

Rocco Baldelli y Mike Schildt fueron nombrados los Managers de la Liga Americana y Nacional respectivamente, tras darse a conocer el resultado de la votación llevada a cabo entre periodistas especializados en beisbol.

Baldelli llevó a los Mellizos de Minnesota al título de la División Central del joven circuito en su primer año como manejador. Baldelli se convirtió en el séptimo mandamás que gana 100 o más juegos en su primer año en los dugouts y guió a su equipo hasta la Serie Divisional, en donde cayeron ante los Yankees de Nueva York.

Por su parte, Mike Shildt fue el ganador de este premio en su primera temporada como manager de tiempo completo de los Cardenales de San Luis. El experimentado entrenador ayudó a que los Pájaros Rojos pasar de ser el equipo con más errores a la defensiva en 2018 (133) al que menos cometió en 2019 (66), hito que nunca se había realizado en la historia de las Grandes Ligas.

“It’s not about me, it’s about this group.”

-NL Manager of the Year pic.twitter.com/ObI6rpSSSf

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) November 12, 2019