“No somos tan malos”: Miguel Ponce y la crisis de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara están muy cerca de firmar su quinto torneo de Liga MX sin ingresar a liguilla, situación crítica para uno de los equipos ‘grandes’ del balompié nacional, sin embargo, para Miguel Ponce, elemento del Rebaño Sagrado, el equipo no ‘es tan malo como dicen’.

“(La actualidad de Chivas) nos pone de malas a mí ya todos mis compañeros, porque sabemos que no somos tan malos como dicen. Somos jugadores capaces, somos un equipo capaz, pero no has ha costado, los detallitos son lo que nos tiene aquí”, mencionó el lateral de las Chivas.

Ponce reconoció que no tiene miedo de que con la llegada de Ricardo Peláez a la institución exista una ‘limpia’, pues considera que son profesionales y aunque en un futuro le toque irse, hoy en día se debe al Rebaño.

“Los jugadores ya sabemos lo que tenemos que hacer, somos capaces, al final de cuentas las determinaciones las toman allá arriba y acataremos lo que se decida, al final tenemos que dar lo mejor de nosotros no porque nos vayan a correr, sino porque tenemos que darle resultados a esta institución, tenemos que desquitar lo que nos pagan y entregarnos al máximo, porque debemos cerrar dignamente, con vergüenza deportiva“, apuntó Ponce.

“Creo que el plantel como está, está bien y se debe fortalecer el equipo en ciertas posiciones. Si quieren hacer un cambio completo es válido y todo sea por mejorar el equipo. Tres jugadores que vengan es bueno. No me da miedo salir. Lo he hecho y no tengo miedo”, agregó.

Por otra parte, el defensa del Guadalajara afirma que durante cada entrenamiento trabajan duro para conseguir el objetivo primordial que es el campeonato.

“Nos sentimos apenados, somos los primeros en querer calificar a la Liguilla y competir para conseguir un título más (…) Todos los días nos pegamos unas friegas, unas ching… para que nos vaya muy bien en cada torneo y que pasen estas cosas nos pone muy de malas”, recalcó.

Fórmula mágica

Con solo tres partidos por disputar, Chivas tiene un panorama muy complicado para clasificar a la Liguilla, sin embargo, los Rojiblancos aún tienen posibilidades matemáticas pero necesitan la “ayuda” de ocho equipos.

El Rebaño necesita, en primera, ganar sus tres partidos restantes del certamen y esperar que ocho equipos no sumen unidades. Un auténtico milagro. Entre las escuadras que podrían sentenciar a las Chivas están los Pumas, Atlas, Cruz Azul, Monterrey y Pachuca.

