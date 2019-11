NFL suspende por el resto de la temporada a Myles Garrett

La NFL suspendió por el resto de la temporada al ala defensiva de los Browns de Cleveland, Myles Garrett, por la agresión que cometió sobre Mason Rudolph, mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh, a quién golpeó con un casco.

“(Myles) Garrett ha sido suspendido sin paga indefinidamente, como mínimo el resto de la temporada regular y los playoffs, y deberá reunirse con la Oficina del Comisionado (Roger Goodell) previo a la decisión sobre su reinstalación. Además, fue multado con una cantidad adicional de dinero.

Browns DE Myles Garrett has been suspended indefinitely.

Browns DT Larry Ogunjobi has been suspended one game. Steelers C Maurkice Pouncey has been suspended three games.

In addition, Steelers and Browns organizations each fined $250,000. pic.twitter.com/tY6o5Ozjf2

