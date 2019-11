¡Nadie la quiere! Barcelona pierde, Real Madrid empata y LaLiga arde

La dolorosa caída del Barcelona en campo del Levante (3-1) fue desaprovechado por el resto de integrantes de la parte alta de la clasificación, quienes fueron incapaces de sumar los tres puntos y destronar al vigente campeón de España, que se quedará con el liderato una jornada más.

El Real Madrid no pudo con el Betis (0-0). Desperdició la ocasión para asaltar el primer puesto. El punto le deja a la altura del Barcelona, por delante gracias a la diferencia de goles. Y en Sevilla, el equipo de Julen Lopetegui y el de Diego Pablo Simeone firmaron tablas (1-1).

El Levante dinamitó el esplendor del Barcelona. El conjunto de Paco López dejó en evidencia al cuadro catalán, que volvió a las andadas como visitante y salió malparado y sin puntos del Ciutat de Valencia (3-1).

El equipo valenciano se reencontró con la victoria en su feudo cuando menos se pensaba. No ganaba como local desde que el pasado 31 de agosto venció al Valladolid (2-0).

Cinco victorias seguidas, siete con las dos recientes de la Liga de Campeones, apuntalaban la recuperación y mejoría del conjunto de Ernesto Valverde, erigido en líder de LaLiga Santander y de su grupo europeo. Pero en siete minutos el Levante demostró a su rival que no todo era tan brillante como parecía. Sobre todo a domicilio.

La segunda parte del equipo de Paco López, que en cuatro días salió con tres puntos de Anoeta y salió airoso de la visita del Barcelona, desarboló a un rival que ofreció una pésima imagen. El conjunto barcelonés fue plano, no tuvo mordiente el once de Valverde que alcanzó el descanso, no obstante, con ventaja gracias a un penalti transformado por Messi.

No aprovechó el tropiezo azulgrana el Real Madrid, que no pudo con el Betis. Por tercera temporada consecutiva el equipo sevillano salió airoso del recinto blanco. Ganó en los dos últimos cursos. Esta vez amarró un empate.

El Sevilla y el Atlético Madrid se quedaron a medias en el Sánchez Pizjuán (1-1). Fue un duelo intenso, equilibrado y con polémica que, en el fondo, desperdició el conjunto madrileño, que desperdició un penalti lanzado por Diego Costa y que fue mejor en la segunda mitad.

El empate deja a medias a ambos. Igualados en la tabla con 21 puntos pero por detrás del Barcelona y el Real Madrid.

