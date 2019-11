Max Verstappen, el mejor en el primer entrenamiento libre en Austin

El piloto holandés Max Verstapen, del equipo Red Bull, consiguió este viernes el mejor tiempo en el primer entrenamiento para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, al dejar un registro de 1:34.057 en la mejor de sus 26 vueltas.

Verstapen superó al alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, que acabó segundo con un tiempo de 1:34.226, mientras que el tailandés Alexander Albon, compañero del piloto holandés, fue tercero con un registro de 1:34.316 al completar el recorrido en el circuito de Las Américas, de Austin (Texas); en un ensayo en el que el español Carlos Sainz (McLaren) marcó el duodécimo tiempo y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) el decimocuarto.

Con algo de frío, a unos 11 grados centígrados, pero tiempo soleado, Verstappen se olvidó de los problemas del pasado fin de semana en el Gran Premio de México y estuvo siempre seguro en el recorrido para al final girar en 169 milésimas de segundo menos que Vettel, que giró 30 veces.

Mientras que Albon, que hizo su primera visita al circuito tejano como piloto de F1, también confirmó el buen rendimiento de los Red Bull y se quedó a dos décimas y media de su compañero Verstapen.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que será campeón si su compañero finlandés Valtteri Bottas no gana la carrera o si acaba entre los ocho primeros el domingo, acabó octavo, a 1.382 décimas de Verstappen.

Bottas marcó el decimoséptimo tiempo (1.36.159) de la primera sesión libre, a más de dos segundos del crono de Verstappen.

El francés Pierre Gasly de Toro Rosso fue cuarto, con un tiempo de 1:35.008, mientras que el australiano Daniel Ricciardo, de Renault, acabó quinto (1:35.263) y el francés Romain Grosjean,de Haas (1:35.356), sexto.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue séptimo en el esnsayo con un tiempo de 1:35.586.

Mientras que el canadiense belga Lance Stroll, de la escudería Racing Point y el segundo Haas del danés Kevin Magnussen completaron los 10 primeros puestos.

Mientras tanto, en una sesión difícil para McLaren, Sainz, que disputa su Gran Premio número 100 desde que pilota en F1, ocupó el duodécimo puesto con un tiempo de 1:35.380. El mexicano ‘Checo’ Pérez se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos, con un crono de 1:35.971.

