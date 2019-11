Lewis Hamilton y Max Verstappen, al frente en el último libre en Interlagos

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), hexacampeón del mundo, fue el más rápido este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Sao Paulo, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y de los dos Ferrari.

Hamilton, que se proclamó campeón por sexta vez en Austin, completó su mejor vuelta sobre los 4.309 kilómetros del trazado paulista con un tiempo de 1:08.320 y una ventaja de tan solo 26 milésimas sobre Verstappen.

En una sesión sin lluvia, a diferencia de los libres de la mañana del viernes, el piloto neerlandés marcó el segundo mejor tiempo al parar el reloj en 1:08.346.

Por detrás se situaron los dos Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel, a 291 y 344 milésimas de Hamilton, respectivamente.

Los pilotos de Maranello no consiguieron prolongar en esta última sesión de entrenamientos libres el dominio que ejercieron en la víspera.

El compañero de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas, que tiene garantizado el subcampeonato, se quedó con la sexta posición (1:09.201), por detrás del tailandés de Red Bull, Alexander Albon (1:09.136).

Las tres grandes escuderías, dominadoras absolutas de la Fórmula Uno, ocuparon las posiciones de cabeza a falta de treinta minutos para el final de la sesión y nunca más se movieron de ahí.

A partir de ahí, los favoritos empezaron a intercambiar sus posiciones.

— Formula 1 (@F1) November 16, 2019