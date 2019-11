Justin Verlander y Jacob deGrom ganan el Cy Young

Justin Verlander y Jacob deGrom fueron los ganadores del premio Cy Young de la Liga Americana y Nacional respectivamente. Verlander superó en la votación a su compañero de equipo, Gerrit Cole, al obtener 17 de los 30 votos de primer lugar. Por su parte, deGrom se agenció 29 votos para llevarse a casa su segundo reconocimiento al hilo.

Verlander obtuvo su segundo Cy Young de su carrera, mismo que se le había negado en tres ocasiones en las últimas ocho campañas. El lanzador lideró a las Grandes Ligas en triunfos (21), entradas lanzadas (223) y compartió el liderato de juegos iniciados (34). No conforme con sus grandes números, el integrante de los Astros de Houston consiguió un juego sin hit ni carrera ante Toronto.

Simply the 🐐

Jacob deGrom continuó su ascenso hacia la cima del monte de los mejores lanzadores de las Gran Carpa y repitió lo realizado en 2018 cuando fue la figura del pitcheo de los Mets de Nueva York. Al igual que la campaña pasada, el derecho no tuvo una cantidad muy alta de victorias (11), sin embargo, lideró al viejo circuito en ponches (255) y tuvo la segunda efectividad entre los abridores de la Nacional (2.43).

Simply deBest in deLeague. @JdeGrom19 is your NL Cy Young Award winner! pic.twitter.com/d4oQFjCvEd

— New York Mets (@Mets) November 13, 2019