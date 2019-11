El gran campeón del boxeo mexicano, Julio César Chávez, regresó al ring para enfrentarse a Jorge Arce, en una función realizada en la ciudad de Tijuana, Baja California, a beneficio del hijo de José Luis Castillo, Christian, quien sufrió un derrame cerebral el pasado mes de julio.

Más de cinco mil personas se dieron cita en el Auditoria Municipal para observar una vez más a la leyenda viva del pugilismo nacional. La batalla se pactó a tres rounds con duración de un par de minutos cada uno.

Gracias a todos y cada uno de ustedes que vieron en TV o pagaron su boleto para esta noble causa. Gracias a ti @TraviesoArce por subirte y hacer de esto un espectáculo digno para la gente, que son quien me regalan su cariño siempre. #HayTiro #ChávezTravieso pic.twitter.com/EU1Enmpsvk — Julio César Chávez (@Jcchavez115) November 23, 2019

La contienda estuvo llena de acción desde el inicio por dos ex pugilistas que no dejaron de soltar golpes en todo el primer round, Chávez quien mostró que no olvida cómo usar su mando izquierda, la que impactó en forma de gancho abajo y arriba.

Así se presenta Julio César Chávez para la pelea contra el "Travieso" Vía @romarcos94 pic.twitter.com/Wh57qihVzc — Esto en Línea (@estoenlinea) November 23, 2019

En el segundo asalto siguieron con la lluvia de golpes de ambos lados, aunque el legendario “JC” lució con su movimiento de cintura para quitarse muchos de los golpes del “Travieso”. Arce salió decidido a todo en el tercer rollo, pero se encontró con un Julio que lo conectó una y otra vez y que era ovacionado por la gente con gritos de “Chávez, Chávez”.

Tras el sonido de la campana que avisaba la conclusión del combate, ambos boxeadores continuaron la pelea y se liaron a golpes, por lo que tuvo que intervenir el referee, quien salió empujado por Chávez, que no paraba de disfrutar su regreso al ring y no quería terminar su velada.

Pra los que no la vieron,abro hilo de la pelea @Jcchavez115 vs @TraviesoArce pic.twitter.com/23hy8DaUhe — EL TIO 6UAPOMEMO (@YoSoy8a6) November 23, 2019

Finalmente, el tercero sobre la lona pudo irrumpir entre ambos pugilistas y logró separarlos. El emocionante final desató la algarabía de los asistentes, quienes disfrutaron de una candente noche de boxeo.

Julio, quien al término de la batalla le dijo a Jorge Arce “no eres tan malo”, aprovechó el momento para lanzar un reto al tijuanense Erik “Terrible” Morales rumbo a una siguiente exhibición.

Previo a la pelea, Julio César Chávez fue reconocido como “Huésped distinguido” de la ciudad fronteriza, mientras que el tetracampeón mundial, Erik Morales, recibió las llaves de la ciudad, como un homenaje a su trayectoria.

