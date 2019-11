Josh Gordon deja a los Pats para jugar con los Halcones Marinos

Los Seattle Seahawks reclamaron al ex receptor abierto de los New England Patriots, Josh Gordon, de la lista de jugadores disponibles, confirmó el entrenador en jefe Pete Carroll.

“Es un talento único“, declaró el coach de los Seahawks. “La próxima semana, echaremos un vistazo y veremos cómo luce. Es un gran jugador y puede estirar el campo“.

Carroll indicó que se sorprendió que otro equipo no reclamara a Gordon por delante de los Seahawks.

Gordon fue cortado de la lista de reservas lesionados por los Patriots el jueves. Había estado jugando con una lesión en la rodilla izquierda y salió durante la victoria del equipo el 10 de octubre sobre los New York Giants cuando se lastimó la rodilla mientras intentaba realizar una tacleada luego de un balón suelto de los Patriots.

Los Patriots utilizaron la designación menor para colocarlo en la lista de reservas lesionados, lo que significó que no se trataba de una lesión grave. Es decir, el equipo tenía que cortarlo cuando estuviera sano.

Carroll dijo que Gordon no jugaría el domingo frente a los Tampa Bay Buccaneers. En seis partidos, Gordon acumuló 20 recepciones para 287 yardas y un touchdown.

En diciembre, Gordon fue suspendido indefinidamente por violar los términos de su reinstalación condicional bajo la política de drogas de la NFL. Su suspensión fue levantada en agosto por el comisionado Roger Goodell.

