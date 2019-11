Javier Hernández y Miguel Layún no estarían vetados de la selección

Sergio Dipp, conductor en ESPN Deportes, aseguró que ni Javier Hernández ni Miguel Layún se encuentran castigados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), versión que corrió en los medios de comunicación una vez que ambos jugadores no fueran convocados por Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, para los juegos de la fecha FIFA.

“A ellos no les han dicho nada de un castigo, a Layún le han dicho que ahora quieren ver a otros futbolistas y que por eso no lo han convocado, no porque está castigado. Al Chícharo, que ya habló con Torrado y que ya habló hasta con Yon de Luisa, no le hablan de un castigo, pero le hablan de que quieren mandar un mensaje para los jóvenes y que quieren mano dura”, expresó Dipp en su participación en el programa ESPNam.

En el mismo sentido, el polémico presentador, y también amigo de Javier Hernández, declaró que tanto Chicharito como Miguel Layún son jugadores incómodos para la FMF, debido a que muestran su inconformidad con la repartición de los premios, primas y patrocinios por su participación con el Tricolor.

“Chicharito y Miguel Layún, mejores amigos de Selección Mexicana, son tipos incómodos para selecciones nacionales porque hablan, porque son mediáticos, porque no estaban de acuerdo en los porcentajes de cómo dividen el tema de los premios, de las primas de los patrocinadores, ellos no estaban de acuerdo”, externó.

En la prensa nacional se mencionó que ambos jugadores habían sido borrados de la convocatoria de jugadores mexicano que encararían la Liga de Naciones de la Concacaf por su presunta responsabilidad en una fiesta que organizaron los seleccionados nacionales en la ciudad de Nueva York hace unas semanas.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ