Guillermo Almada no cierra la puertas de Santos a Oribe Peralta

Guillermo Almada, entrenador de Santos, no cerró las puertas a un eventual regreso de Oribe Peralta con los Laguneros. El estratega reconoció lo que significa el Cepillo para la institución de Torreo, sin embargo, señaló que aún no platica un posible fichaje del delantero con su equipo.

“No voy a dejar de reconocer lo que significa Oribe Peralta para la institución, para el medio y obviamente siempre me gusta tener esos jugadores que son pilares, más allá de que jueguen o no. Siendo honesto no he hablado nada ni con el presidente, ni con Alejandro de ninguna incorporación de nadie, porque estamos en una tarea complicada, difícil, siempre mencionar nombres desde mi punto de vista no es bueno”, externó el estratega en entrevista para Futbol Picante.

Almada recordó el buen paso de Santos e indicó que en este momento no piensa en reforzar el plantel de los Guerreros, situación que podría cambiar una vez que acabe el torneo. “No hemos nombrado ninguna necesidad del club, ahorita tenemos plantel completo. Después ya en el club uno tiene que ser honesto y poner al que está mejor”, concluyó.

El día de ayer, ESPN reportó que las directivas de Chivas y de Santos ya trabajan en un posible movimiento que llevaría a Oribe Peralta de regreso a la Laguna. El atacante no ha tenido regularidad con el Rebaño Sagrado en el Apertura 2019 y buscaría un conjunto en donde pueda continuar su carrera.

