Gales se burla del Real Madrid

Tras conocer a sus oponentes en la Eurocopa 2020, la Federación de Futbol de Galés volvió a abrir una vieja herida ocasionada por Gareth Bale. La cuenta oficial de Twitter de los ‘Dragones’ colgó una imagen similar a la que presumió el delantero en donde se mofó del Real Madrid.

“Suiza. Turquía. Italia. En ese orden“, dicen, añadiendo además las fechas de los encuentros y también la ciudad en la que tendrán lugar.

La selección de Gales ha quedado encuadrada en el Grupo A de la Eurocopa 2020 junto con Suiza, Turquía e Italia. Su debut será en Baku, el 13 de junio, y cerrarán el 21 ante los transalpinos, candidatos para levantar el título tras su impoluta clasificación.

Para ilustrarlo han elegido este sistema, uno que estuvo cargado de polémica con un Bale que jugó, y bastante bien, con su selección tras haber estado semanas lesionado y sin apenas entrenarse con el Real Madrid.

Gareth Bale mocked with 'golf shot' by Real Madrid team-mate after warm-up gaffe https://t.co/yLYvcezklV pic.twitter.com/lpdjM9LrqQ

— Daily Star Post (@dailystarpost) November 22, 2019