Futuro de la franquicia de los Tiburones Rojos se definirá en 15 días

Durante la reunión del Comité de Desarrollo de la Liga Mx se platicó sobre el tema de los adeudos que prevalecen al interior de los Tiburones Rojos de Veracruz, así como de los problemas administrativos que presenta la franquicia jarocha.

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, señaló que aún no se toma una decisión en torno al futuro de los escualos y señaló que en alrededor de dos semanas se tendrían noticias sobre el equipo de porteño.

“Todavía no, aún no nos dan una respuesta concreta, posiblemente en una o dos semanas tendrían una decisión en relación a eso… Hay muchos tópicos, no puedo adelantar nada, hasta que no haya nada concreto”, aseveró el directo de los universitarios.

De acuerdo a los reportes de ESPN, algunos equipos de Liga Mx están renuentes a desafiliar a la franquicia de los Tiburones Rojos debido a los problemas que representaría para el calendario, por lo que preferiría que el club acabe con el año futbolístico y descienda deportivamente.

