Franquicia de LMB podría convertirse en los Rojos del Águila

De acuerdo a Fernando Ballesteros, director del portal Puro Beisbol, existe el rumor de que la franquicia de los Generales de Durango podría moverse a Veracruz y se convertiría en los Rojos del Águila, equipo que dejó el puerto en octubre de 2017.

Desde hace algunos meses, esta novena de Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ha sido protagonista de incertidumbre acerca de su continuidad en el circuito. Su propietario, Alfredo Arámburo, no fue bien recibido al interior de la liga e incluso fue negada su entrada a algunas juntas de dueños.

El empresario vio la oportunidad de incursionar en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y adquirió la franquicia de expansión de los Algodoneros de Guasave, con lo que le dio estabilidad a un proyecto que nació como promesa de campaña del ahora Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Arámburo comentó en entrevista con Armado Esquivel que desea que el equipo se mantenga en Durango, sin embargo, no aseguró su permanencia al frente de este club. En otro punto de la charla, el dueño indicó que no ha puesto a venta la franquicia, empero, no descartó que haya algún comprador para el equipo.

Al finalizar la campaña 2019, la directiva de los Generales liquidó, conforme a la ley, a todos los empleados de la institución y Alfredo Arámburo agradeció, personalmente, a cada uno de las personas que laboraban para el club duranguense, lo que incrementó los rumores de que el equipo podría abandonar la plaza.

Hace un par de días, la LMB lanzó el calendario para su temporada 2020 y no contempló ningún movimiento de franquicia o la llegada de nuevos equipos, por lo que quedaría descartada el regreso de los Rojos del Águila de Veracruz.

A pesar de la publicación del rol de juegos, los rumores insisten que los Generales de Durango se encontrarían a la venta y con la posibilidad de mudarse de ciudad. En este hipotético caso, Veracruz podría levantar la mano para adquirir el club, mudarlo al puerto jarocho y revivir así a los Rojos del Águila.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mencionó la posibilidad de regresar el beisbol a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río tan pronto como en 2020, pero hasta este momento no hay un proyecto por parte del gobierno del estado para comprar una plaza en la LMB.

