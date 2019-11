Ex técnico de Inter revienta a Gabigol

Gabriel Barbosa escribió su nombre en los libros de historia de la Copa Libertadores gracias a su doblete de manera agónica, sin embargo, hace unos años ‘Gabigol’ probó suerte en Europa donde no logró explotar y regresó a Brasil a las ‘primeras de cambio’.

Frank de Boer, técnico que lo dirigió en el Inter de Milán, confesó que Gabigol no la pasaba nada bien en su aventura europea a tal grado que lo apodaron ‘Gabi no gol’.

“No sabía mucho sobre él, pero me dijeron que era un jugador fantástico. Le llaman Gabigol pero nosotros le llamábamos Gabi-no-gol“, afirmó el entrenador en la televisión. “Vino con nosotros con dos personas sólo para llevarle las redes sociales y un guardaespaldas pero no hizo nada“, añadió, criticando el rendimiento del delantero en el Inter donde apenas disputó diez partidos en dos temporadas.

Frank de Boer, sobre Gabriel Barbosa 💬: "El Inter lo compró (en el 2016) por 30-35 millones de euros, no sabía mucho sobre él, pero me dijeron que era un jugador fantástico. Le llaman Gabigol, pero nosotros le llamábamos Gabi-no-gol". pic.twitter.com/D3aBxJBpMz — Portal Fútbol (@PortalFutboI) November 24, 2019

El delantero del Flamengo firmó con el Inter de Milán en agosto del 2016. En la Serie A no logró cumplir con las expectativas y emigró al futbol portugués donde defendió los colores del Benfica con la misma suerte: cinco partidos y una anotación.

El delantero regresó a Brasil para marcar 27 goles en 53 partidos con Santos antes de llegar al Flamengo donde está registrando su mejor temporada: 40 dianas en 54 compromisos.

Toca la copa

Gol en el 89'

Gol en el 92'

Expulsión en el 95'

Ha nacido un Dios. #Gabigol pic.twitter.com/XS2oTotTKl — Antonio Palazón (@Palazon_11) November 24, 2019

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ