El fútbol está lleno de anécdotas. Una de las historias más curiosas del balompié en este milenio le sucedió a la plantilla del Arsenal en la temporada 2002/03 previo a jugar un partido de Champions League ante el Lokomotiv de Moscú.

Pascal Cygan, ex jugador de los ‘Gunners’, habló en La voix du Nord donde contó que su rival ruso trató de tenderles una trampa para ‘cansarlos’.

“Cuando llegamos al hotel de Moscú había diez modelos rusas esperándonos, sentadas delante del bar. Más tarde nos explicaron que estaban allí para intentar cansarnos antes del partido”, confesó el central que formó parte del equipo de ‘Los Invencibles’ donde jugaron cracks de la talla de Thierry Henry, Ashley Cole, Ray Parlour, Robert Pirès, Nwankwo Kanu, Sylvain Wiltord o Gilberto Silva.

Pascal Cygan recalls a trip to Lokomotiv Moscow back when he was at Arsenal 😳 pic.twitter.com/TtUHJzfbRq — ESPN UK (@ESPNUK) November 29, 2019

El Arsenal no hizo un buen partido y se fue a casa sin la victoria, cosechando un triste empate a cero, aunque el resultado del equipo de Arsene Wenger, según asegura Cygan (no jugó), no tuvo nada que ver con las modelos.

“No perdimos, y si mal no recuerdo, ninguno de los jugadores fue tan estúpido de caer en esa trampa“.

