Ex jugador de Tiburones Rojos ‘trolea’ a Luna Bella

El ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, Marcelo Alatorre, se disfrazó de ‘trol’ y respondió de manera ingeniosa un tuit colgada por Luna Bella, reconocida bailarina.

“¿Cuál es tu posición favorita?”, preguntó en su cuenta oficial Luna Bella a lo que el ex jugador escualo contestó:

“Siempre de lateral me gusto marcar y de vez en cuando ir al ataque, al final de la carrera de central me gustaba marcar al 200% el balón o jugador con el cuchillo entre los dientes a ustedes? @pitys21 @LMondragon83 (Vela no x que es mi cuñado)”; respondió ‘Chelo’ quien etiquetó a Manuel López Mondragón.

Siempre de lateral me gusto marcar y de vez en cuando ir al ataque ,al final de la carrera de central me gustaba marcar al 200% el balón o jugador con el cuchillo entre los dientes a ustedes ? @pitys21 @LMondragon83 (Vela no x que es mi cuñado) 😂 https://t.co/DBOCxmLaY2 — Marcelo alatorre (@MarceloAlatorre) November 20, 2019

“Jajajajajaja aprieta, muerde y suda siempre la camiseta! Hajaja abrazos”, contestó Mondragón.

Jajajajajaja aprieta, muerde y suda siempre la camiseta! Hajaja abrazos — MON/)RAGON (@LMondragon83) November 20, 2019

Marcelo tuvo un paso fugaz por los Tiburones Rojos. Sumó apenas 630 minutos en siete partidos con los jarochos durante el Clausura 2017.

