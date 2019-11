“El Real Madrid tendrá que esperar”: Mbappé

Kylian Mbappé habría firmado con el París Saint Germain en 2017 porque consideraba prematuro llegar al Real Madrid, así lo reveló Vadim Vasyliev, ex vicepresidente del Mónaco.

“Me dijo: ‘Vadim, en el fondo, siento que es demasiado pronto. solo he jugado un año en mi país, soy parisino y no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran futbolista. El Madrid tendrá que esperar“, relató Vasilyev en el programa de la televisión TF1 “Telefoot”.

El exvicepresidente de AS Monaco, Vadim Vasilyev, afirmó ayer en Téléfoot que Mbappé le dijo: «En el fondo, sé que es muy pronto para ir al Real Madrid. Solo llevo un año en mi país, soy parisino y primero quiero triunfar aquí, no me puedo ir así». (Conversación de 2017). pic.twitter.com/XK6Ft73zrs — El Traductor (@ElTraductorZZ) November 3, 2019

Vasilyev, hasta el año pasado el hombre fuerte del club monegasco nombrado por su propietario ruso, consideró que la decisión del joven atacante era la buena.

“No se equivocó al fichar por el PSG, porque tarde o temprano el Real Madrid llamará a su puerta. Él me dijo que el Madrid le esperaría. Quiere ganar títulos y su gran obsesión es la Liga de Campeones“, señaló Vasyliev, además de estar seguro de que el Madrid “llamará a su puerta y el Santiago Bernabéu le aplaudirá”

Por otra parte, el expresidente de los monegascos también reveló que el Real Madrid ofreció al Mónaco más dinero por Mbappé en 2017, pero que el jugador en ese momento no se veía preparado para dar el salto a otra competición y prefirió escoger la capital francesa para seguir desarrollándose como futbolista: “Me dijo que era demasiado pronto para ir al Real Madrid“.

Vasylev acabó firmando el traspaso de Mbappé al PSG por unos 180 millones de euros, el segundo más caro de todos los tiempos, sólo superado por los 222 millones que pagó el club parisino al Barcelona por Neymar.

Preguntas y respuestas a Vadim Vasilyev sobre Mbappé y el Real Madrid: ¿El Madrid ofreció mucho más dinero que el PSG para fichar a Mbappé? «Sí». ¿Hubieras preferido que firmara por el Madrid? «Sí». ¿Para ti, está claro, es seguro, después del PSG irá al Madrid? «Sí». pic.twitter.com/OiHPewJdrd — El Traductor (@ElTraductorZZ) November 3, 2019

