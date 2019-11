David Faitelson y Saúl Álvarez se vieron las caras durante la emisión de un programa de boxeo de la cadena norteamericana ESPN. Durante el show, el comentarista pidió disculpa al pugilista por haberlo llamado “mamón” y “miedoso” por no querer enfrentar a Gennady Golovkin en su más reciente exhibición.

Canelo negó que sea una persona “mamona” y se defendió de la críticas vertidas en el pasado por Faitelson al señalar que es “serio”, sin embargo esto no lo inhibe de posar para los aficionados y regalar autógrafos a quienes se lo solicitan en las callas.

En el mismo sentido, el tetracampeón del mundo mencionó que las personas, incluyendo la prensa, buscan el lado malo de su carrera, pero indicó que es un mal que viven los deportistas exitosos.

“La manera en la que hablan de mí no son objetivos(…) El chiste es verme algo malo. A lo mejor no soy de tu agrado y está bien…Yo como persona siempre he sido así serio. Que soy mamón y que soy de… no es que sea así, es que soy serio. No me voy a poner ha hacerte fiesta o a quererte caer bien (..) pero tú ve a la calle y así sea mamón o lo que tu quieras, a cada uno me paro foto, foto, autógrafo, autógrafo”, declaró el Canelo en ESPN Knockout.

Por su parte, Faitelson expresó su arrepentimiento por haberlo calificado de “mamón” y “miedoso” en las redes sociales, comentarios que provocaron la reacción del Álvarez, y ofreció disculpas al boxeador.

“Mira Saúl yo lo que te quiero decir directamente es pedirte una disculpa. Hice un comentario muy desafortunado al decir que tú tenías miedo (…) también te ofrezco una disculpa por haberte dicho mamón”, expresó el conductor en un programa de ESPN.

