La Pandilla con intensa actividad este fin de semana en la Liga Oropeza

En marcha la jornada 6 del Torneo de Copa perteneciente al Campeonato 2019-20 “Pascual Pato Ramírez” de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Oropeza, misma que está aderezada con una intensa actividad en la Unidad Deportiva Fernando Pazos Sosa.

El viernes, La Pandilla visitó en la Cantera Pumas en el campo El Dorado en las categorías: Infantil “BB”, Biberón, Juvenil “B” e Infantil “B”.

Justo este escenario la Pandilla será anfitrión, como representante de la Liga Oropeza, de escuadras como Tiburones Mina y Almecatla, cuyos partidos entre sí se jugarán a primera hora del sábado.

A las 8 horas en la Infantil “B”, la Pandilla ante Almecatla; a las 9.10 horas en la Infantil “A” La Pandilla vs Tiburones Mina; a las 10.20 horas en la Infantil “A”, Almacatla vs Tiburones Mina; y a las 11.30 horas en la Infantil “A” La Pandilla vs Almecatla.

El grueso de los partidos serán el sábado en los campos de La Primavera en Playa de Vacas, mientras que otros más en el Cándido Duarte del Tejar, donde preferentemente CEFOR Águilas del Tejar es el anfitrión de CEFOR Sambu Palma, en el campo 1 de la categoría Juvenil “A” a las 12.30 horas, mientras que a las 14 horas contra Filial Puebla Veracruz en la Juvenil “C”.

Destacar por ejemplo que en el campo 9 de La Primavera Tiburones Vista Mar tiene tres duelos, en la Juvenil “B” a las 10.40 horas vs Arsenal; en la Juvenil “A” contra Tigres Boca Veracruz a las 12.10 y a las 13.40 horas con el equipo “A” contra La Moderna de la Juvenil “A”.

