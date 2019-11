Darwin Quintero podría regresar a la Liga Mx

La aventura de Darwin Quintero con Minnesota United llegó a su fin, una vez que la directiva de ese equipo decidió no renovar el contrato del colombiano, por lo que quedaría en libertad para firmar con el equipo de su preferencia.

Fue el propio futbolista quien dio a conocer su salida del club, con el que estuvo los últimos dos años, y de inmediato comenzaron los rumores sobre su futuro inmediato y todo parece indicar que sus días en la MLS están contados.

After two years of living great experiences in @MNUFC I want to inform you that the technician and the club made the decision not to validate the renewal option. I want to thank you for all that was lived, were two years of much learning .My best wishes and thanks for everything pic.twitter.com/X9jjz7iuLb

— darwin quintero (@darwinJR3) November 11, 2019