Dan a conocer los horarios y fechas de la liguilla en la Liga Femenil

Luego de darse a conocer a los ocho equipos protagonistas de la Liguilla del Apertura 2019 de la Liga Femenil Mx, se revelaron las fechas y horarios en los que se disputarán los Cuartos de Final, en dónde los Tigres buscarán el bicampeonato y su tercer título en su historia.

La Fiesta Grande del torneo rosa comenzará en suelo tapatío el jueves 14 de noviembre por la tarde, cuando Atlas reciba a las Rayadas en el Jalisco y ese mismo día, en la noche, Xolos y Tigres se citarán el Estadio Caliente.

Para el viernes 15, el Nemesio Diez abrirá sus puertas para el Toluca vs Pachuca, mientras que el Akron será testigo de otra edición del Clásico Nacional, un vibrante choque entre Chivas y América.

🚨🚨🚨HORARIOS LISTOS 🚨🚨🚨 Ya están listos los partidos, sedes, horarios y fechas de los #CuartosDeFinal del Apertura 2019 de la #LigaBBVAMXFemenil 🎀 #VamosPorEllas ⚽ pic.twitter.com/ea2V3FNt06 — LIGA BBVA MX Femenil (@LigaBBVAFemenil) November 12, 2019

Entre tanto, la Vuelta de los Cuartos de Final iniciará en el Volcán el domingo 18, para definir al Semifinalista en Tigres y Tijuana; los partidos continuarán el lunes 19 para conocer a las vencedoras del Rayadas vs Rojinegras, Tuzas vs Escarlatas y Azulcremas vs Rojiblancas.

Cabe destacar la excelente actuación que firmaron las escuadras regiomontanas durante la temporada regular. Monterrey y Tigres culminaron en la cima de la clasificación y entre los dos clubes sumaron 91 puntos (48 Rayadas y 43 de las Felinas), por lo que partirán como las rivales a vencer por sus contrincantes.

Cinco equipos, Rayadas, Atlas, Xolos, Pachuca y Toluca, buscarán levantar por primera vez el trofeo de campeonas en la corta historia de este torneo.

