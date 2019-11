Cruz Azul buscaría a José Juan Vázquez

Cruz Azul comenzó a planear el Clausura 2020, una vez que vio esfumadas todas sus posibilidades de acceder a la liguilla del actual certamen y de acuerdo con información del diario El Universal, los cementero planearían hacerse de los servicios de José Juan Vázquez, jugador de Santos y que conoce Robert Dante Siboldi, otrora entrenador de los Laguneros.

Los Cementeros saben de la presión de sus aficionados y medios de comunicación por fracasar una vez más en su intento de romper la maldición de no levantar el trofeo de campeones de la Liga Mx, misma que llegará en diciembre a 22 años, por lo que tienen la necesidad de reforzar su plantel para regresar a los primeros planos del balompié mexicano.

De acuerdo a información compartida por el Universal, ante el espacio que dejó Iván Marcone a inicios del 2019, el Gallito Vázquez, tres veces Campeón en la Liga MX (León, Chivas y Santos), sería la mejor opción para cubrir ese espacio en el cuadro celeste. José Juan perdió brillo en el último semestre con los Guerreros, pues actualmente sólo ha disputado 309 minutos en 11 partidos (9 de Liga y dos de Copa).

A pesar de que ya no es titular con los Guerrero, el ‘Gallito’ podría encajar de inmediato en el esquema de Siboldi, quien no ha podido encontrar estabilidad en el medio sector, por lo que encontraría en el ex jugador de León una de sus piezas angulares para conformar un equipo que cuente con experiencia en el campo.

