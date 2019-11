Colin Kaepernick no ha recibido ofertas para regresar a la NFL

De acuerdo a un reporte de Adam Schefter, insider de ESPN, ningún equipo mostró interés en el mariscal de campo Colin Kaepernick, quien tuviera un entrenamiento privado la semana pasada en el estado de Georgia al que asistieron representantes de siete franquicias de la NFL.

Hasta el momento, los representantes del ex pasador de los 49’s de San Francisco no han recibido una sola llamada, a pesar de que enviaron el video de los ejercicios que realizó Kaepernick a los 25 clubes que no presenciaron el sábado pasado su práctica.

Según Schefter, algunos equipos mostraron interés en fichar al mariscal de campo, sin embargo, no se logró materializar ningún tipo de convenio y de acuerdo a fuentes cercanas al periodista, no se vislumbra que algo así ocurra en el futuro inmediato.

“He estado listo por tres años. Se me han negado por tres años. Todos sabemos por qué vine aquí. Lo mostré hoy frente a todos. No tenemos nada que ocultar. Así que estamos esperando que los 32 dueños, los 32 equipos, Roger Goodell, todos ellos dejen de huir. Dejen de huir de la verdad. Dejen de huir de la gente”, declaró Kaepernick tras finalizar sus entrenamientos.

Kaepernick protestó en contrata del racismo y de la brutalidad policiaca en contra de las personas afroamericanas en los Estados Unidos, arrodillándose cuando era entonado el himno nacional de aquel país. El entonces mariscal de campo de San Francisco fue objeto de críticas por sus posiciones políticas.

Colin Kaepernick se convirtió en agente libre al final la campaña de 2016 y desde entonces no ha jugado en la NFL. Kaepernick demandó a la NFL por colusión, al señalar que la liga maniobró para mantenerlo fuera de los campos de juegos por las protestas que emprendió y que fueron retomadas por otros jugadores.

El pasado mes de febrero, la NFL y los abogados del mariscal de campo llegaron a un acuerdo confidencial para evitar que la queja llegara a la corte.

