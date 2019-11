Chivas ya tendría técnico para el Clausura 2020

Tal parece que las siete jornadas al frente de las Chivas de Guadalajara le valieron a Luis Fernando Tena para ganarse la confianza de Amaury Vergara, presidente del Rebaño, quien habría dado el visto bueno al ‘Flaco’ para que comande al equipo durante el Clausura 2020.

“No soy el mejor, soy el idóneo. Me encuentro muy bien, los jugadores me han recibido muy bien, la directiva también. Me siento muy a gusto trabajando con este grupo de mexicanos, que es muy capaz. Es un plantel mejor de lo que yo creía, jugadores que son mejores de lo que yo veía”, expresó Fernando en entrevista con el diario ‘Récord’.

El ‘Flaco’, de la mano de Ricardo Peláez, buscará regresar al Rebaño a los primeros planos del balompié nacional. Tena reconoció la gran calidad del ex directivo de Cruz Azul y América y confía en el trabajo del ex jugador.

“Ha demostrado su capacidad, desde jugador tuvo gran mentalidad, fue un gran comentarista, le fue bien en América y en Cruz Azul. Se ha ganado un prestigio como director deportivo, por eso lo buscan tantos equipos. Es gente de futbol y yo me entiendo bien con toda la gente”, señaló Tena.

El gran trabajo de Tena en los últimos partidos mantiene con vida la esperanza de liguilla del Rebaño, sin embargo necesitan un auténtico milagro para avanzar a la Fiesta Grande. Dicha labor, es reconocida por Amaury, quien lo catalogó como un técnico ‘milagroso’.

“Es gente de futbol y yo me entiendo bien con toda la gente, después de todo, Tena hace ‘milagros’. Tuve la suerte de que he sido el que ha hecho Campeón a Cruz Azul en los últimos 40 años”, expresó Amaury.

Fernando Tena llegó al banquillo desde la Jornada 12 para tratar de clasificar a la Liguilla pero a falta de una jornada su clasificación parece casi imposible, pues necesitan ganarle a los Tiburones Rojos, que Monterrey y Tijuana no ganen sus partidos y que Pumas empate con Pachuca.

