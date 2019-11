Carlos Salcido presume una ‘carrera larga y limpia’

Para el defensor mexicano Carlos Salcido, este sábado será especial, no será un juego más ante las Chivas en torneo regular, será su último encuentro como profesional y lo hará en su casa vistiendo orgullosamente los colores del Club Deportivo Veracruz.

Su semblante lo dijo todo, este viernes el experimentado jugador realizó su último entrenamiento como jugador profesional y lo hizo sobre la cancha del estadio Luis “Pirata” de la Fuente.

“Bien la verdad me siento contento, tranquilo, me siento en paz, ha sido una carrera buena, larga, limpia en cuestión de lesiones y entonces gracias a eso me ha permitido estar muy constante en el tema del fútbol, no puedo terminar de la mejor manera”, comentó.

“Tuve la bendición de jugar donde yo quise, he sabido de ex compañeros que ya no están que se han retirado del fútbol por alguna lesión o porque ya no tenían la oportunidad de agarrar un equipo y el fútbol los había dejado, yo desde que debuté en Chivas estuve escogiendo a donde jugar”, comentó el experimentado central.

Salcido reconoció no será fácil acostumbrarse a este cambio, sin embargo no se arrepiente, “es difícil dejar esta carrera, va a ser complicado, difícil, no vas a estar acostumbrado a este tipo de cosas, tú ves la edad que tengo, el nivel, el fútbol se vuelve más físico y te vas dando cuenta que te vas a quedar ahí, entonces tienes que tomar la decisión de dejar el fútbol, no de que el fútbol te deje, ha sido una buena decisión y sabíamos que tenía que llegar”.

Además reconoció haber sumado en su carrera profesional infinidad de recuerdos y grandes momentos que lo acompañarán a partir de este domingo, “he tenido momentos muy padres, tengo ya varias fotos ahí, hablando de Chivas quería tener una foto levantando el trofeo como capitán del equipo, era un sueño que tenía y lo logré”.

