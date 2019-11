Bruno Valdez revela que el América le frustró su sueño europeo

Durante la última ventana de transferencias, Bruno Valdez pudo haber salido del Club América y emigrar a Europa pero la institución azulcrema decidió no dejarlo ir, así lo reveló el propio jugador en una entrevista con TUDN.

“Directamente no hablaron conmigo (sobre ofertas europeas), sí hablaron con el club, ellos decidieron no venderme por su decisión o por el monto, la verdad no sé. Yo estoy muy cómodo acá en México, tranquilo y si llega una oferta tiene que ser buena para ambas partes. No quiero salir peleándome“, confesó.

LIGA MX Pedro Aldave, representante de Bruno Valdez, habló de la posible salida del paraguayo del América: "Recibió ofertas del Flamengo, del Getafe, hay algo de Italia, de varios clubes. La verdad que lo están buscando, pero él tendría que ir a Europa"#CentralFOX pic.twitter.com/59xtQzTdnp — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 3, 2019

Por otro lado, Valdez también hablo de la competencia interna que se vive en el plantel porque después de todas las adversidades han logrado salir adelante.

“Si te digo que sí (afectaron las ausencias) sería una excusa. Nosotros estamos expuestos a esas cosas, uno tiene que estar preparado para todo y lo demostramos, porque a pesar de las lesiones, suspensiones y todo nosotros nunca salimos de la zona de Liguilla y eso habla muy bien de la competencia interna“, respondió el paraguayo.

Bruno Valdez llegó para reforzar la defensiva del cuadro azulcrema en el 2016, pero como defensor también ha aportado a ofensiva, el central ha perforado la portería en 16 ocasiones durante 98 encuentros.

