Browns de Cleveland liberan a jugador por amenazar de muerte a aficionados

Los Browns de Cleveland dejaron en libertad al safety Jermaine Whitehead tras los polémicos mensajes que subió en sus redes sociales en los que insultó y amenazó de muerte a aficionados al equipo.

Whitehead tuvo una tarde pesadilla en el juego ante los Broncos de Denver, en el que Cleveland cayó 24-19, al fallar en varias tackleadas claves. El defensivo jugó con una protección en su mano izquierda debido a una fractura que sufrió hace algunos juegos.

Después de la nada honrosa actuación de Whitehead, señalado por sus errores durante la temporada, el profundo decidió responder los mensajes que hacía mofa de su juego e insultó a múltiples usuarios de twitter, a quienes incluso amenazó de muerte. Sus fuertes palabras le valieron una suspensión de su cuenta por esta red social.

Browns player Jermaine Whitehead just got his twitter suspended 15 min after losing to the Broncos.

